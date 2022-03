100 पुरुषों संग रहा महिला का अफेयर, प्रेग्नेंट हुई तो पार्टनर ने बाप बनने से किया इनकार

घाना की एक पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनालिटी अबेना कोरकोर ने अपने सेक्स लाइफ और अबॉर्शन के बारे में खुलकर बात की. अबेना कोरकोर मेंटल हेल्थ एडवोकेट के तौर पर भी काम करती है. 'जेरी जस्टिस' से बातचीत में अबेना ने कहा कि उन्होंने 100 से ज्यादा मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं. इस दौरान उन्हें बस एक बार प्रेग्नेंसी हुई. और उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ा.

अपने अबॉर्शन के बारे में बात करते हुए अबेना ने कहा कि उनका पार्टनर 'फ्रेंड्स विद बेनिफिट' था. जिसमें सीरियस रिलेशनशिप की जगह नहीं होती. ना ही प्रेग्नेंसी की. सिर्फ कैजुअल शारीरिक संबंध होता है. इसी वजह से अबेना के पार्टनर ने उसके होने वाले बच्चे का बाप बनने से इनकार कर दिया.

अबेना ने कहा कि अगर कोई मर्द मुझे प्यार नहीं करता या फिर इज्जत नहीं देता, तो मैं उसके साथ बच्चे कभी नहीं करूंगी. मैं ऐसे मर्द पर प्रग्नेंसी फोर्स नहीं कर सकती जो मुझे नहीं चाहता या फिर मेरी प्रग्नेंसी को नहीं चाहता हो. इसलिए मैंने तब अबॉर्शन करा लिया था.

इस मुद्दे पर अबेना कोरकोर ने आगे कहा कि प्रग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने कई मर्दों को डेट किया था. उनमें से किसी प्रतिष्ठित पुरुष को वो फंसा सकती थी. लेकिन अबेना ने साफ किया कि वो इस सोच की नहीं हैं.

Some women are made for one man, Me I am made for one true King 👑 and a lot of pawns who will serve me. pic.twitter.com/WbVhCKXTvr