पॉकेट-फ्रेंडली ट्रिप चाहिए? बिहार की ये 5 जगहें नेचर लवर के लिए हैं परफेक्ट गेटवे

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं, लेकिन पॉकेट-फ्रेंडली ट्रिप (कम बजट वाली यात्रा) का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. बिहार सिर्फ इतिहास और धर्म का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां कई ऐसी प्राकृतिक और खूबसूरत जगहें हैं, जो नेचर लवर्स को बेहद पसंद आती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इन जगहों की सैर करना आपके जेब पर भारी नहीं पड़ेगा.

अगर भीड़भाड़ से दूर सुकून और एडवेंचर की तलाश है, तो बिहार के ये 5 डेस्टिनेशन आपके लिए परफेक्ट हैं. यहां की किलों की कहानी, पहाड़ियों की ठंडक और जंगलों की शांति, सब कुछ आपका दिल जीत लेंगे.

1. रोहतासगढ़ किला

बिहार के रोहतास जिले में हरियाली से घिरी कैमूर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं. इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है रोहतासगढ़ किला, जो भारत के सबसे ऐतिहासिक किलों में से एक है. कहा जाता है कि इस विशाल किले का निर्माण मध्ययुगीन काल में हुआ था. जो भारतीय इतिहास में अपने रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह किला जितना ऐतिहासिक है, उतना ही यह अपने हरियाली भरे नजारों के लिए भी मशहूर है.

2. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो बिहार के चंपारण में स्थित है, अपनी घनी हरियाली और जंगली जीवन के लिए प्रसिद्ध है. यह जगह उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं, जो प्रकृति और वन्यजीवों को कैमरे में कैद करना चाहते हैं. यहां बाघ, हाथी, लकड़बग्घा, भालू और कई प्रकार के रंगीन पक्षी देखे जा सकते हैं. अगर आप बिहार में एडवेंचर और शुद्ध प्रकृति का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस टाइगर रिजर्व की यात्रा जरूर करें.

3. डूंगेश्वरी हिल्स

डूंगेश्वरी हिल्स का नाम सीधे महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है. माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले भगवान बुद्ध ने काफी समय इसी शांत पहाड़ी पर बिताया था. अगर आप बिहार में ट्रेकिंग करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है. यहां आप प्राकृतिक खूबसूरती और गहरी शांति के बीच सुकून भरे पल बिता सकते हैं. इसके अलावा यहां के हरे-भरे नज़ारे देखकर आपका मन यहां से वापस लौटने का नहीं करेगा.

4. राजगीर

हरी-भरी पहाड़ियों से घिरा राजगीर कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था. यह ऐतिहासिक शहर बौद्ध और जैन धर्म की कहानियों से भरा पड़ा है. गिद्धकूट पर्वत, जिसे गृद्धकूट भी कहते हैं, भगवान बुद्ध का पसंदीदा विश्राम स्थल था. पर्यटक यहां के गर्म पानी के झरनों, जापानी शांति पैगोडा और प्राचीन दुर्गों के खंडहरों को भी देख सकते हैं. राजगीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण रोमांच और आध्यात्मिकता दोनों चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन स्थान है.

5. जेठियन वैली

अगर आप बिहार में घूमते हुए कोई अनोखी और शांत जगह देखना चाहते हैं, तो जेठियन वैली ज़रूर जाएं. यह पटना से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे राज्य की छुपी हुई, कम जानी-पहचानी जगहों में से एक माना जाता है. इस जगह का संबंध भी महात्मा बुद्ध से है. अगर आप बिहार की नेचुरल ब्यूटी और एकदम शांत माहौल का अनुभव करना चाहते हैं, तो जेठियन वैली की सैर करना मत भूलिए.

