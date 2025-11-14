दुबई में खुला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल, ₹30,000 में बुकिंग शुरू, जी लें शाही लाइफ़

दुबई, जो पहले से ही अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब एक और शानदार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है. यहां 'सिएल दुबई मरीना' (Ciel Dubai Marina) नाम का एक नया होटल बनकर तैयार है, जो अपनी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के कारण चर्चा में है. यह होटल 377 मीटर ऊंचा है और जल्द ही दुनिया के सबसे ऊंचे होटल का खिताब अपने नाम कर लेगा.

और पढ़ें

यह होटल सिर्फ ऊंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी असाधारण सुविधाओं और पूरे दुबई के 360 डिग्री नजारों के लिए जाना जाएगा. 15 नवंबर, शनिवार को खुलने के लिए तैयार यह होटल, अमीरों के लिए एक ऐसी जगह बनने वाला है, जहां से पाम जुमेराह और दुबई के शानदार आकाश को देखना एक अद्भुत अनुभव होगा. ऐसे में अगर आप विलासिता और आसमान देखने वाले दृश्यों के बीच छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए ही बनी है. .

दुनिया का सबसे ऊंचा होटल

यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि दुबई की शान का नया प्रतीक है. यह अपनी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के कारण चर्चा में रहा है. सिएल दुबई मरीना को फर्स्ट ग्रुप ने तैयार किया है और इसका संचालन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप (InterContinental Hotels Group) के विग्नेट कलेक्शन के तहत किया जाएगा. यह होटल अपने डिजाइन, ऊंचाई और लग्जरी सुविधाओं के कारण पहले दिन से चर्चा में रहा है. इसमें 1,004 कमरे और सुइट हैं जो 82 मंजिलों में फैले हैं. इस जगह की खास बात यह है कि यहां हर कमरे से पाम जुमेराह और मरीना के खूबसूरत नजारे दिखाई देंगे. यहां रुकने का किराया करीब AED 1,310 (करीब 30,000 रुपये) से शुरू होकर AED 2,400 (करीब 55,000 रुपये) तक जाता है.

Advertisement

शीशे के इस महल से दुबई का हर नजारा दिखता है साफ (Photo: x.com/ @_The_Executive)

यह भी पढ़ें: मॉस्को क्यों बना भारतीयों का नया ट्रैवल हॉटस्पॉट, 6 महीने में 40% बढ़े टूरिस्ट

शानदार डिजाइन और 360 डिग्री व्यू

इस होटल का डिजाइन बहुत ही खास और शानदार है, जिसे NORR नाम की मशहूर वास्तुशिल्प फर्म ने तैयार किया है. यह पूरी इमारत कांच से बनी है और इसके बीच में एक खुला प्रांगण है ताकि हर मंजिल पर प्राकृतिक रोशनी आसानी से पहुंच सके. इसकी सबसे खास बात है इसका रूफटॉप ऑब्जर्वेशन डेक, जहां से पूरे दुबई का 360° व्यू मिलता है, चाहे वो बुर्ज अल अरब हो, ऐन दुबई हो या मरीना बीच. इसके अलावा यहां से रात में दुबई की जगमग रोशनी देखना एक यादगार अनुभव होगा.

सबसे ऊंचा इन्फिनिटी पूल और क्लब

सिएल दुबई मरीना न सिर्फ ऊंचाई के लिए मशहूर है, बल्कि इसके अंदर मौजूद सुविधाएं भी रिकॉर्ड तोड़ हैं. यहां का टैटू स्काई पूल, जो लेवल 81 पर बना है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा इन्फिनिटी पूल होगा. इसके साथ ही, यहां का स्काई क्लब भी सबसे ऊंचा नाइट क्लब बनने जा रहा है. पहले यह रिकॉर्ड एड्रेस बीच रिजॉर्ट के पास था, जिसकी ऊंचाई 294 मीटर थी, लेकिन सिएल ने उसे पीछे छोड़ दिया है. ये दोनों सुविधाएं मेहमानों को आसमान के करीब एक अनोखा और शानदार अनुभव देंगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हवा में लटकता है यह होटल, जहां तक जाने से पहले जान हथेली पर रखनी पड़ती है!

खाने-पीने और शाही आराम की दुनिया

होटल के अंदर हर तरह के लग्जरी रेस्टोरेंट्स और कैफे मौजूद हैं, जहां मेहमान दुनिया के बेहतरीन खाने का मजा ले सकते हैं. जहां मेहमान दुनिया के बेहतरीन व्यंजन और पेय का आनंद ले सकेंगे. होटल में हर मंजिल पर आधुनिक सुविधाएं हैं. इसका हर कोना इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मेहमानों को बेहतरीन सुकून और शाही अनुभव दोनों मिलेंगे. खास बात यह है कि 15 नवंबर को खुलने से पहले ही इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है.

---- समाप्त ----