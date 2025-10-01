scorecardresearch
 

Feedback

गरबा से गंगा आरती तक... नवरात्रि में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 5 डेस्टिनेशंस

नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा और व्रत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को करीब से देखने का मौका भी देते हैं. देश के कई शहरों में नवरात्रि के अलग-अलग रंग और अंदाज यात्रियों को एक यादगार अनुभव देते हैं.

Advertisement
X
नवरात्रि के नौ दिनों में संस्कृति और भक्ति का संगम (Photo: Pixabay)
नवरात्रि के नौ दिनों में संस्कृति और भक्ति का संगम (Photo: Pixabay)

नवरात्रि में देश का हर कोना रंगों और परंपराओं से जगमगा उठता है. कहीं गरबा और डांडिया की धुन पर लोग रातभर झूमते हैं तो कहीं मंदिरों की घंटियां और गंगा आरती वातावरण को भक्ति से भर देती है. अगर आप इस बार नवरात्रि को सिर्फ पूजा और व्रत तक सीमित न रखकर एक यात्रा अनुभव बनाना चाहते हैं, तो भारत की ये 5 जगहें आपको त्योहार के साथ-साथ घूमने का भी अविस्मरणीय मौका देती हैं.

1. अहमदाबाद, गुजरात

गुजरात का अहमदाबाद नवरात्रि का पर्याय बन चुका है. यह शहर अपने ऊर्जावान गरबा और डांडिया रास के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. नवरात्रि के दौरान यहां हज़ारों लोग पारंपरिक और रंगीन वेशभूषा में सजकर विशाल मैदानों में इकट्ठा होते हैं और पूरी रात ढोल की थाप पर लोकगीतों की धुन पर नाचते हैं. इस दौरान पूरा शहर रोशनी और संगीत से जगमगा उठता है. यही वजह है कि अहमदाबाद सबसे प्रामाणिक और जीवंत नवरात्रि समारोहों में से एक है, जहां आप गरबा के सांस्कृतिक अनुभव में पूरी तरह से डूब सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मैसूर की रक्षक देवी,1000 साल पुराना इतिहास, नवरात्रि में घूम आएं इस धाम

सम्बंधित ख़बरें

रेलवे का यात्रियों को तोहफ़ा! दिवाली और छठ के लिए इन 8 रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें 
kheda mashal garba
खेड़ा में युवा पीढ़ी ने हाथों में मशाल लेकर किया गरबा, देखें गुजरात आजतक 
Duped Rs 1.73 crore in the name of online car selling franchise
शिक्षक से बना कार डीलर, ऑनलाइन कार खरीद-बिक्री के नाम पर 1.73 करोड़ रुपये ठगी, आरोपी अरेस्ट 
सूरत में डेढ़ साल के बच्चे का किडनैप  
Police rescued child
डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण और 12 घंटे में रेस्क्यू, नि:संतान पति- पत्नी निकले किडनैपर 
The cultural heart of Gujarat
रंगीन पोशाक और गरबा की थाप में नवरात्रि का जश्न मनाती महिलाएं (Photo:IGT)

2. मुंबई, महाराष्ट्र 

मुंबई का महानगरीय माहौल नवरात्रि उत्सव को एक आधुनिक और आकर्षक मोड़ देता है. यहां भव्य गरबा और डांडिया नाइट्स आयोजित की जाती हैं, जिनमें लोग पारंपरिक और बॉलीवुड संगीत पर रात भर झूमते हैं. इन आयोजनों में सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और शानदार सेट उत्सव में चार चांद लगा देते हैं.

Advertisement

3. वाराणसी, उत्तर प्रदेश 

अपनी प्राचीनता और अध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विश्व-प्रसिद्ध, वाराणसी में नवरात्रि का पर्व बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इन नौ दिनों के दौरान, यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे दुर्गा मंदिर और विशालाक्षी मंदिर भक्तों की भीड़ से भरे रहते हैं. लोग मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने और पूजा-अर्चना करने दूर-दूर से आते हैं.

इसके साथ ही, वाराणसी की पहचान माने जाने वाले घाटों पर शाम के समय होने वाली भव्य गंगा आरती का दृश्य देखने लायक होता है. हजारों दीपों की रोशनी जब नदी में प्रवाहित होती है, तो यह नजारा पूरे वातावरण को दैवीय आभा से भर देता है, जिससे नवरात्रि की दिव्यता और भी बढ़ जाती है.

यह भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में खूब घूम रहे हैं लोग, ये 5 डेस्टिनेशन भारतीयों की फेवरेट

Spiritual captial of india
वाराणसी की गलियों में भक्ति और रंगों से सजी नवरात्रि (Photo: incredibleindia.gov.in)

4. द्वारका, गुजरात 

गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित पवित्र नगरी द्वारका भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है. नवरात्रि में यहां का द्वारकाधीश मंदिर उत्सव का केंद्र बन जाता है. इतना ही नहीं लोग भक्ति गायन और मंदिर के अनुष्ठानों में भाग लेते हैं. इसके अलावा यहां पारंपरिक गरबा और डांडिया भी आयोजित होता है. द्वारका उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण नवरात्रि अनुभव चाहते हैं, जहां मंदिर के अनुष्ठानों पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाता है.

Advertisement

5. मैसूर, कर्नाटक 

मैसूर का दशहरा उत्सव, जो नवरात्रि के साथ ही मनाया जाता है, अपनी शाही भव्यता के लिए जाना जाता है. इस दौरान मैसूर पैलेस हज़ारों दीपों से जगमगाता है. इतना ही नहीं यहां देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति के साथ निकलने वाला भव्य जुलूस और शाही हाथियों की परेड देखने लायक होती है. मैसूर नवरात्रि को एक शाही अंदाज में मनाने के लिए आदर्श स्थान है, जहां भव्य जुलूस और जगमगाता मैसूर पैलेस अपनी पूरी शान में होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement