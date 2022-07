WhatsApp Update: वॉट्सऐप DP की तरह हाइड होगा Online स्टेटस, आ रहा नया अपडेट, ऐसे करेगा काम

WhatsApp पर जल्द ही नया फीचर आने वाला है. इस फीचर का लोगों को लंबे समय से इंतजार था. कंपनी पिछले कुछ वक्त से प्राइवेसी फीचर्स को मजबूत कर रही है. हाल में कंपनी ने DP, लास्ट सीन और स्टेटस को चुनिंदा यूजर्स से हाइड करने का ऑप्शन जोड़ा है. अब जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है.

इस फीचर की मदद से आप ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो WhatsApp जल्द ही एक नया फीचर रोलआउट करने वाला है. इसकी मदद से आप चुनिंदा यूजर्स से अपने ऑनलाइन स्टेटस को हाइड कर सकेंगे.

यानी आप जिसे चाहेंगे उसे ऑनलाइन का स्टेटस दिखेगा, जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं दिखेगा. यह एक महत्वपूर्ण फीचर है, जिसकी मदद से 'ऑनलाइन' स्टेटस को हाइड कर सकेंगे.

दूसरे फीचर भी कर रहा टेस्ट

इसके अलावा WhatsApp मैसेज डिलिट का फीचर भी अपडेट हो रहा है. यूजर्स को टाइम लिमिट के नए ऑप्शन मिलेंगे. WABetainfo की रिपोर्ट की मानें तो आप तय कर सकेंगे कि वॉट्सऐप पर कौन आपका लास्ट सीन देख सकेगा. फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है और बीटा यूजर्स को भी यह फीचर नहीं मिला है.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. आप Everyone और Same as Last Seen में से एक को चुन सकेंगे. Same as Last Seen का मतलब है कि जो सेटिंग आपने लास्ट सीन के लिए की होगी.

वहीं आपको ऑनलाइन के लिए भी नजर आएगी. मान लेते हैं कि आपने अपने लास्ट सीन के लिए सिर्फ कॉन्टैक्ट की सेटिंग की है, तो आपका ऑनलाइन स्टेटस भी सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स को ही नजर आएगा.

अगर आपने लास्ट सीन को कुछ लोगों को छोड़कर बाकियों के लिए ऑन किया है, तो ऑनलाइन स्टेटस भी ऐसे ही नजर आएगा. यह फीचर कब तक रोलआउट होगा. इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है. मगर यूजर्स को इस तरह के फीचर का लंबे समय से इंतजार था.