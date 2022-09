आपका WhatsApp, Facebook और Gmail कोई और यूज कर रहा है? ऐसे जानें

WhatsApp भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है. इसी तरह Gmail सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ईमेल प्लैटफ़ॉर्म है. सोशल मीडिया ऐप में फ़ेसबुक का बोलबाला है. ऐसे में इन ऐप्स की ज़रूरी सेटिंग्स के बारे में आपको जानना चाहिए.

ये तीनों अकाउंट्स आपके काफ़ी पर्सनल होते हैं और आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई और भी इन्हें आपके साथ यूज कर रहा हो. आप में से कई इन सेटिंग्स के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इन सेटिंग्स के बारे में नहीं पता.

Gmail आपके अलावा क्या कोई और शख़्स भी यूज कर रहा है?

ये जानने का तरीक़ा काफ़ी सिंपल है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा. मोबाइल या कंप्यूटर दोनों से ही आप ये जान सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट कहां लॉगइन है और कौन यूज कर रहा है.

सबसे पहले Google अकाउंट लॉगइन करें. इसके बाद लेफ़्ट नेविगेशन पैनल से Security सेलेक्ट करें. यहां डिवाइस पैनल मिलेगा. अब आप यहां से Manage all devices का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं.

यहाँ आपको उन डिवाइसेज की लिस्ट दिखेगी जो आपके जीमेल अकाउंट से लिंक्ड हैं. अगर आप यहाँ ऐसा डिवाइस पाते हैं जो आपने अपने अकाउंट में ऐंड नहीं किया है तो समझ लें आपका अकाउंट कोई और यूज कर रहा है या पहले उसने ऐसा किया है.

यहां पर ही आपको Device Session का ऑप्शन दिखेगा. यहां सेलेक्ट करके आप ज्यादा जानकारी पा सकते हैं. अगर कोई डिवाइस आपकी जानकारी वाला नहीं है तो वहां पर Sign Out का ऑप्शन चूज करें.

गूगल के मुताबिक़ इस डिवाइस लिस्ट में कोई ऐसा डिवाइस दिख रहा है जिसे आप नहीं पड़ने तो साइन आउट करके अपने अकाउंट का पासवर्ड बदल लें. यहाँ पर आप लोकेशन भी देख सकते हैं कि डिवाइसेज कहां से लॉग्ड इन हैं.

Facebook में ऐसे करें चेक…

फ़ेसबुक में भी जीमेल की तरह ही ऑप्शन है जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका अकाउंट कोई और तो नहीं यूज कर रहा.

फ़ेसबुक पर अपना अकाउंट लॉग इन करें. इसके बाद टॉप मेन्यू में से सेटिंग्स में जाएँ. यहाँ आपको Settings & Privacy का ऑप्शन दिखेगा. इसे टैप करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें Security and login का ऑप्शन होगा.

स्क्रॉल करके नीचे आने पर आपको ये दिखेगा कि Where you’re logged in. यहां See More का भी ऑप्शन होता है अगर आपका अकाउंट ज्यादा डिवाइसेज से ऐक्सेस किया जा रहा है.

यहाँ आपको उन सभी स्मार्टफोन्स या लैपटॉप की लिस्ट दिखेगी जहां आपका फ़ेसबुक अकाउंट लॉग्ड इन है. अगर इनमें से कोई डिवाइस ऐसा लगता है जिससे आपने अपना अकाउंट लॉगइन नहीं किया है तो तुरंत डिवाइस के पास दिए गए Log out ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस डिवाइस से अपना अकाउंट लॉग आउट कर लें.

सिर्फ़ लॉगआउट करना काफ़ी नहीं है, इसलिए अपने अकाउंट का पासवर्ड बदल दें और मुमकिन हो तो उसमें टू फ़ैक्टर ऑथेन्टिकेशन यूज कर लें ताकि आपका अकाउंट ज़्यादा सिक्योर रहे.

WhatsApp में कैसे जानें कौन यूज कर रहा आपका अकाउंट?

वैसे तो WhatsApp के साथ अच्छी बात ये है कि एक बार में इसे एक ही मोबाइल पर यूज किया जा सकता है. लेकिन मल्टी डिवाइस सपोर्ट आने के बाद से अब मोबाइल और कंप्यूटर में एक साथ यूज कर सकते हैं.

पहले मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता था वॉट्सऐप वेब भी काम नहीं करता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ़ोन में नेटवर्क ना हो तो भी वॉट्सऐप वेब यूज किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपका वॉट्सऐप कोई यूज कर रहा है तो इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा.

कुछ ऐसे क्लोन ऐप्स होते हैं, अगर कोई आपका फ़ोन हाथ में लेता है तो वो आपके वॉट्सऐप वेब का लॉगइन ऐप के ज़रिए अपने पास ले सकता है. इस चेक करने का तरीक़ा सिंपल है. आपको मोबाइल के वॉट्सऐप सेटिंग्स में जाना है.

सेटिंग्स में Linked Devices का ऑप्शन दिखेगा जहां क्लिक करना है. यहां क्लिक करते ही आपको एक लिस्ट दिखेगी जहां से ये पता चलेगा कि आपका वॉट्सऐप किस डिवाइस पर लॉग्ड इन है. अगर यहां आपका डिवाइस नहीं है तो समझ लें आपके वॉट्सऐप मैसेज कोई और पढ़ रहा है. यहां से लॉगआउट करने का ऑप्शन मिलेगा और आप लॉगआउट कर सकते हैं.