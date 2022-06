Smart Perfume: एक बोतल में 100 परफ्यूम, स्मार्टफोन से बदल जाएगी खुशबू, इतने रुपये है कीमत

दुनियाभर में परफ्यूम का लोग बड़ी संख्या में इस्तेमाल करते हैं. बेहतर और अच्छी खुशबू के लिए लोग तरह तरह के फरफ्यूम खरीदते हैं. खासकर दूसरों से खुद को अलग करने के लिए लोग कई प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं. क्या हो अगर एक ही प्रोडक्ट आपकी इस तरह की तमाम जरूरतों को पूरा कर दे.

हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की तलाश में थे और हमारे हाथ स्मार्ट परफ्यूम लगा है. स्मार्ट इसलिए क्योंकि इसे आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक परफ्यूम में ऐसा होता ही क्या है जिसे आप फोन से कंट्रोल करेंगे.

इसका जवाब वहीं है, एक परफ्यूम में क्या होता है? यानी आप स्मार्टफोन की मदद से परफ्यूम की खुशबू को कंट्रोल कर सकते हैं. प्रोडक्ट का नाम Ninu परफ्यूम है. इसमें आपको 100 फ्रेगरेंट के ऑप्शन मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं.

कितनी है कीमत?

कंपनी की मानें तो यह दुनिया का पहला स्मार्ट परफ्यूम है. परफ्यूम की खुशबू को आप अपने स्मार्टफोन की मदद से चेंज कर सकते हैं. आप अपने मूड और लोकेशन के हिसाब से परफ्यूम की खुशबू को बदल सकते हैं. इसके लिए आपको 14,753 रुपये खर्च करने होंगे.

फिलहाल यह प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है और इसे अभी ऑर्डर करने पर सितंबर 2022 तक उपलब्ध होगा. इसे कंट्रोल करने के लिए यूजर्स को अपने फोन में NINU ऐप डाउनलोड करना होगा.

कैसे करता है काम?

कंपनी की मानें तो Ninu रिसाइकिल्ड ग्लास का इस्तेमाल कार्टेज रिफिलिंग सिस्टम के लिए करते हैं. कंपनी के मुताबिक एक बॉटल में यूजर्स को 100 सेंट मिलेंगे. यूजर्स अपने लिए अलग फ्रेगरेंस ऐप की मदद से क्रिएट कर सकते हैं.

इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं. Ninu ऐप में आपको दो तरह के ऑप्शन- where you are going या how you want to feel का ऑप्शन मिलता है. इनमें से किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप अपने लिए फ्रेगरेंस चुन सकते हैं.