29 सितंबर को भारत में लॉन्च हो सकता है Xiaomi का स्मार्ट स्पीकर, टीजर से मिले संकेत

Xiaomi 29 सितंबर को 'स्मार्टर लिविंग' इवेंट के दौरान भारत में अपना पहला स्मार्ट स्पीकर लॉन्च कर सकता है. शाओमी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट में लॉन्चिंग टीजर के तौर पर एक माइक्रोसाइट का लिंक शेयर किया है.

ये नया स्पीकर कंपनी के ऑडियो लाइनअप में नया एडिशन होगा. मौजूदा वक्त में इस पोर्टफोलियो में TWS, वायर्ड और वायरलेस हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स मौजूद हैं.

मनु कुमार जैन ने अपने ट्वीट में एक इमेज शेयर करते हुए एक माइक्रोसाइट का लिंक शेयर किया है. जहां कंपनी के अपकमिंग ऑडियो प्रोडक्ट का टीजर दिया गया है.

Mi fans, make some noise. 🥳 📢



Dropping another hint. 🧐 - https://t.co/FnizFpbAoa



Leave a GIF in the comments if you know what's coming.😉#SmarterLiving2021 is gonna be louder and smarter than ever before.



I❤️Mi #India🇮🇳 pic.twitter.com/eAAnPaw7YU