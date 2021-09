iPhone 13 की स्क्रीन रिप्लेसमेंट बाहर से कराया तो नहीं काम करेगी फेस आईडी

ऐपल ने हाल ही में iPhone 13 सीरीज लॉन्च किया है. अब ये खबर आ रही है कि अगर iPhone 13 सीरीज की स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बाद फेस आईडी काम नहीं करेगी.

हालांकि अगर आप स्क्रीन ऐपल के सर्विस सेंटर से रिप्लेस कराएंगे तो फेस आईडी काम करेगी. दरअसल कंपनी ने ऐसा इस मसकद से किया है कि आईफोन यूजर सिर्फ ऐपल से ही फोन बनवाए.

चूंकि थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर या फिर कोई भी दुकान में आईफोन की स्क्रीन आसानी से लग जाती है और इसके पैसे भी कम लगते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्क्रीन तो रिप्लेस हो जाएगी लेकिन फेस आईडी काम नहीं करेगी.

ऐपल काफी पहले से थर्ड पार्टी रिपेयर को मुश्किल बनाती आई है ताकि यूजर्स सर्विस के लिए ऐपल के पास ही आए. इसके दो मकसद हो सकते हैं, पहला ये की थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पर असली सामान मिलने की उम्मीद कम रहती है.

दूसरी वजह जाहिर है कि कंपनी को रिपेयर प्रोग्राम से भी पैसे कमाने हैं. इसलिए कंपनी नहीं चाहती की ऐपल यूजर कहीं और से आईफोन रिपेयर कराएं.

फोन रिपेयर गुरू नाम के यूट्यूब चैनल ने ये साफ किया है कि ऐपल ने इस बार iPhone 13 के साथ थर्ड पार्टी डिस्प्ले रिप्लेसमेंट को नामुमकिन बना दिया है. यानी अगर कोई ऐपल सर्विस सेंटर के अलावा कहीं से स्क्रीन रिप्लेस कराता है तो फेस आईडी काम नहीं करेगी.

एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें iPhone 13 के पार्ट्स का फुल रिप्लेसमेंट दिखाया गया है. इनमें अलग अलग तरह के सेंसर्स भी हैं. लेकिन दूसरे पार्ट्स लगाने से सबकुछ नॉर्मल काम करता है. यहां तक की फेस आईडी भी काम करती है.

जैसे ही स्क्रीन को रिप्लेस किया जाता है फेस आईडी काम करनी बंद कर देती है. एक मैसेज बबल दिखता है जिसमें लिखा है, unable to verify this phone has genuine apple display.

इस मैसेज के बाद फेस आईडी काम करनी बंद कर देती है. फोन की सेटिंग्स में जाने पर फेस आईडी ऐक्सेस तो कर लेते हैं, लेकिन यहां नई आईडी बनाने का ऑप्शन ब्लॉक दिखता है.