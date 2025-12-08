इंतजार खत्म! Elon Musk का Starlink सैटेलाइट इंटरनेट भारत में उपलब्ध, इतने रुपये से प्लान्स स्टार्ट

Elon Musk का स्टारलिंक दुनिया भर में पॉपुलर है. भारत लॉन्च को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही है. अब फाइनली इस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के प्लान सामने आ चुके हैं. जो लोग सोच रहे थे कि ये सस्ता इंटरनेट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है.



Starlink India की वेबसाइट के मुताबिक भारत में Starlink के प्लान्स 8600 रुपये से स्टार्ट होंगे. इतना ही नहीं, हार्डवेयर किट के लिए यूजर्स को 34000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे.



खरीदने के बाद आप इसे खुद से भी सेटअप कर सकते हैं. कंपनी के मुताबिक सेटअप करने के बाद आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर देगा. हालांकि कंपनी 30 दिन का ट्रायल भी दे रही है.



Starlink का दावा है कि ये सर्विस 99.9% अपटाइम के साथ आती है और इंटरनेट डिसरप्शन का सवाल ही नहीं है. इतना ही नही कंपनी ने स्टेब्लिटी का भी बड़ा दावा किया है. इसे देश के किसी कोने में लगाया और यूज किया जा सकता है. क्योंकि ये इंटरनेट Elon Musk के स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड है. हालांकि ये अभी लिमिटेड जगहों पर है.

30 दिन के ट्रायल के दौरान यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा. Stralink India वेबसाइट पर जा कर आप प्लान और एवेलिब्लिटी चेक कर सकते हैं. वेबसाइट पर लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्लान और प्रोमोशनल ऑफर्स देख सकते हैं.

गौरतलब है कि ये प्लान सिर्फ रेसिडेंशियल यूजर्स के लिए है, क्योंकि ये कंपनी अलग अलग प्लान्स ऑफर करती है. उदाहरण के तौर पर Starlink का Roam प्लान भी है. इसके तहत यूजर्स Starlink एंटेना किट अपने साथ ले कर कहीं भी जा सकते हैं.

Starlink के एंटेना किट कोे कार के ऊपर भी माउंट करने की सुविधा होती है. हालांकि भारत में कंपनी कौन कौन सी सर्विस ऑफर करेगी ये पूरी तरह से साफ नहीं है. लेकिन दूसरे देशों में ये सर्विसेज मिलती हैं.

Starlink India की वेबसाइट पर एवेलिब्लिटी के लिए आपको पिन कोड डालना होगा. हालांकि जितने पिन कोड्स हमने ट्राई किए हैं सभी में ये बताया जा रहा है कि अभी आपके लोकेशन पर सर्विस एवेलेबल नहीं है. ईमेल आईडी एंटर करने पर जैसे ही ये सर्विस स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन के जरिए कंपनी इनफॉर्म करेगी.



