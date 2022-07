Amazon Quiz हुआ लाइव, 10 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon आपको आज यानी 24 जुलाई 2022 को 10 हजार रुपये जीतने का मौका दे रहा है. इस इनाम को जीतने के लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. अगर आप क्विज जीतते हैं तो इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा.

आपको बता दें कि Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. MS Dhoni recently stepped down as the captain of the Chennai Super Kings. Who would be captain in his place?

जवाब- Ravindra Jadeja

2. Avatar 2 which is set to release in December 2022, is a sequel of a movie released in which year?

जवाब- 2009

3. The Reserve Bank Innovation hub was recently inaugurated in which city?

जवाब- Bengaluru

4. This bird was the sacred animal of which Greek goddess?

जवाब- Athena (D - Last One)

5. Which famous city is shown here?

जवाब- Istanbul