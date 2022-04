Amazon दे रहा है आज 25 हजार रुपये जीतने का मौका, घर बैठे करना होगा ये काम

Amazon से आप आज यानी 7 अप्रैल 2022 को इनाम जीत सकते हैं. 7 अप्रैल 2022 को Amazon Quiz के जरिए 25,000 रुपये का इनाम जीता जा सकता है. इसके लिए आपको आज के Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

आपको बता दें कि Amazon पर हर रोज Quiz का आयोजन किया जाता है. इसमें यूजर्स से पांच सवाल पूछे जाते हैं. सभी सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

इसमें एक विनर होता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. अगर आप विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम की राशि दी जाएगी. ये क्विज खेलने के लिए आपके मोबाइल में Amazon ऐप होना चाहिए.

Amazon ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन को आप ऐमेजॉन सर्च बार के जरिए सर्च करके भी एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज आंसर में जाना होगा.

1. Who among these recently became only the ninth batter overall to score hundreds in both innings of his maiden first class match?

जवाब- Yash Dhull

2. What was the original first name of the famous Indian musician Bappi Lahiri?

जवाब- Alokesh

3. Ray-Ban Stories sunglasses that allows you to take photos, record videos, answer calls, were designed in collaboration with which tech firm?

जवाब- Facebook

4. Name this city, associated with a tragedy that occurred in 1972

जवाब- Munich

5. To which animated film series does this character belong to?

जवाब-Toy Story