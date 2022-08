Amazon से जीत सकते हैं बंपर इनाम, काफी आसान है तरीका, ऐप में करना होगा ये काम

Amazon के जरिए आप आज इनाम जीत सकते हैं. Amazon 17 August 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. ये इनाम आपके Amazon Pay Balance में दिया जाएगा. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा.

क्विज जीतने पर आपको इनाम दिया जाएगा. Amazon पर डेली Quiz होता है जिसके जरिए इनाम जीता जा सकता है. Amazon Daily Quiz में इनाम की राशि हर दिन अलग-अलग होती है. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

आज इनाम की राशि 1,000 रुपये रखी गई है. इसका यूज आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर शॉपिंग तक के लिए कर सकते हैं. Amazon क्विज को खेलने के आपको इसके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा. इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इस ऐप को डाउनलोड करने बाद इसमें आप लॉगिन कर लें. लॉगिन हो जाने के बाद आप क्विज को खेल सकते हैं.

क्विज खेलने के लिए आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे. इन सवालों के सही जवाब देने के बाद आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Argentine star Paulo Dybala was recently unveiled as a new player at which famous football club?

जवाब- AS Roma

2. Uunchai starring Amitabh Bachchan and Boman Irani is the 60th film of which iconic production house?

जवाब- Rajshri Productions

3. Which of these companies has recently announced its support to the Indian Army for conducing trials with drones?

जवाब- Garuda Aerospace

4. This is a picture of which planet as seen from Voyager II in 1989?

जवाब- Neptune

5. Which of these parts of the body, normally considered vital, do these animals have?

जवाब- None of these