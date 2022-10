5000mAh बैटरी के साथ Redmi का सस्ता फोन लॉन्च, दिए गए हैं दमदार फीचर्स, जानें कीमत

पिछले महीने Xiaomi ने भारत में Redmi A1 को लॉन्च किया था. ये कंपनी का दूसरा स्मार्टफोन है जो Android Go पर काम करता है. इससे पहले साल 2019 में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Redmi Go भी Android Go पर काम करता है. अब कंपनी ने Redmi A1 के नए वैरिएंट को पेश किया है.

Redmi A1+ को कंपनी लॉन्च कर दिया है. इस फोन को लेकर कंपनी काफी समय से टीज कर रही है. इस स्मार्टफोन को एंट्री लेवल सेगमेंट में कंपनी ने पेश कर दिया है. आइए जानते हैं इन फोन्स की दूसरी डिटेल्स.

Redmi A1+ के स्पेसिफिकेशन्स

Redmi A1+ को Redmi A1 के अगले वर्जन के तौर पर पेश किया गया है. हालांकि, इस फोन में रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. ये स्मार्टफोन 6.52-इंच की HD+ स्क्रीन के साथ आता है. इसका टच सैंपलिंग रेट 120Hz का है.

ये फोन 400 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio A22 चिपसेट दिया गया है. ये फोन Android 12 Go Edition पर काम करता है. इसमें 5,000mAh की बैटरी 10W वायर्ड चार्जिंग के साथ दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए इसके रियर में 8-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गय़ा है. इसके साथ 0.3-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-सिम 4G, सिंगल-बैंड WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, एक MicroUSB पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है.

Redmi A1+ की कीमत और उपलब्धता

Redmi A1+ को फिलहाल केन्या में पेश किया गया है. इस फोन को जल्द भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है. फोन की कीमत 85 डॉलर (लगभग 7 हजार रुपये) रखी गई है. इसको सिंगल 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वैरिएंट में पेश किया गया है. ये फोन ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कलर ऑप्शन में आता है.