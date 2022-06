Poco F4 5G में दिया जाएगा 256GB तक का स्टोरेज, लॉन्च से पहले ही कीमत भी हो गई लीक!

Poco F4 5G को जल्द भारत में लॉन्च किया गया जाएगा. इसको लेकर अब नई जानकारी सामने आई है. इसमें 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज दिया जा सकता है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि इस फोन में Snapdragon 870 प्रोसेसर दिया जाएगा.

Poco F4 5G की कीमत भी लीक हुई है. एक रिपोर्ट के अनुसार Poco F4 5G के भारतीय वर्जन को Geekbench बेंचमार्किंग वेबसाइट पर भी लिस्ट कर दिया गया है. Poco ने Poco India Twitter अकाउंट के जरिए कन्फर्म किया है कि आने वाला Poco F4 5G 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ आएगा. Poco ने हाल ही में अनाउंस किया था इसका टैगलाइन Everything You Need होगा.

Poco F4 5G की लीक्ड कीमत

चीनी कंपनी ने अभी तक Poco F4 5G के लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है. इस फोन को ग्लोबली और भारत में जल्द पेश किया जाएगा. टिप्सटर Paras Guglani aka Passionategeekz के अनुसार, ग्लोबली इस फोन को एक वैरिएंट में पेश किया जा सकता है.

ग्लोबल मार्केट में इसे सिंगल 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वैरिएंट में पेश किया जा सकता है. इसकी कीमत 459 डॉलर (लगभग 35,900 रुपये) हो सकती है. जबकि इस फोन को भारत में 26,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है.

Poco F4 5G के संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Poco F4 5G को लेकर कहा जा रहा है कि ये चीन में लॉन्च हुए Redmi K40S का रिब्रांडेड वर्जन है. लीक के अनुसार, इसे सिंगल कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है. इसके रियर में 64-मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है.

इस स्मार्टफोन में 6.67-इंच की full-HD+ AMOLED स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दी जा सकती है. इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी 67W चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी जा सकती है.