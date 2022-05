Micromax का सस्ता स्मार्टफोन सेल के लिए Flipkart पर उपलब्ध, अभी लेने पर मिलेगा डिस्काउंट

Micromax ने हाल ही में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन IN 2c लॉन्च किया था. Micromax IN 2c को कंपनी ने अफोर्डेबल कीमत पर पेश किया है. इसकी सेल आज से भारत में शुरू हो गई है. इसमें HD+ डिस्प्ले दिया गया है. Micromax IN 2c में ऑक्टा-कोर Unisoc T610 प्रोसेसर दिया गया है. इसके रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका प्राइमरी कैमरा 8-मेगापिक्सल का है. इसके अलावा इसके फ्रंट में 5-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Micromax In 2c की कीमत और ऑफर

इस स्मार्टफोन को ब्राउन और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध करवाया गया है. इसमें 3GB रैम के साथ 32GB की इनबिल्ट मेमोरी दी गई है. इसे माइक्रो-एसडी कार्ड की मदद से 250GB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है.

लेकिन, अभी आप इसे प्रीपेड ऑर्डर करने पर 1,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं. यानी ये फोन इंट्रोडक्टरी ऑफर के तौर पर केवल 7,499 रुपये में बेचा जा रहा है. Micromax IN 2c को ई-कॉमर्स साइट Flipkart या कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है.

Micromax In 2c के स्पेसिफिकेशन्स

डुअल नैनो सिम पर चलने वाला Micromax In 2c Android 11 पर काम करता है. इसमें 6.52-इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है. इस फोन में ऑक्टा कोर Unisoc T610 प्रोसेसर का यूज किया गया है. कंपनी ने इसमें 3GB का रैम दिया है.

Micromax In 2c में फोटोग्राफी के लिए 8-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. इसके साथ डेप्थ सेंसर भी दिया गया है. फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Micromax In 2c में 32GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है. इसे microSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.