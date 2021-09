Paralympics: पैरा शूटर अवनि का टोक्यो में कमाल, गोल्ड के बाद अब जीता ब्रॉन्ज

टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनि लखेरा ने कमाल कर दिखाया है. मौजूदा पैरालंपिक में पहले ही गोल्ड जीत चुकी जयपुर की इस पैरा शूटर ने एक और मेडल पर कब्जा कर लिया है. अब उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन SH1 स्पर्धा में शुक्रवार को कांस्य पदक जीता. वह इस स्पर्धा के फाइनल में 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान पर रहीं. इन खेलों में देश के पदकों की संख्या 12 तक पहुंच गई है.

इस स्पर्धा में चीन की झांग क्यूपिंग (457.9) और जर्मनी की हिलट्रॉप नताशा (457.1) क्रमशः गोल्ड और सिल्वर जीतने में कामयाब रहीं. क्वालिफिकेश में अवनि लखेरा 1176 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही थीं.

इससे पहले 19 साल की अवनि ने महिलाओं के आर-2 10 मीटर एयर राइफल के क्लास एसएच1 में स्वर्ण पदक हासिल किया था, जो पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल था.

दो पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी

अवनि लखेरा दो पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं. उनसे पहले जोगिंदर सिंह सोढ़ी खेलों के एक ही चरण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे. उन्होंने 1984 पैरालंपिक में एक रजत और दो कांस्य पदक जीते थे. उनका रजत पदक गोला फेंक में, जबकि दो कांस्य पदक चक्का फेंक और भाला फेंक में मिले थे.

मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 12 पदक जीते हैं. भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक हैं. यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. रियो पैरालंपिक (2016) में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे.

