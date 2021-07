मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने पर खुश हुईं बॉक्सर मैरी कॉम, गले मिल दी बधाई

बॉक्सर मैरी कॉम (Mary Kom) ने रविवार को वेटलिफ्टर मीराबाई चानू (MiraBai Chanu) को टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में सिल्वर मेडल (Silver Medal) जीतने के लिए बधाई दी. मीराबाई चानू ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में महिला 49 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए मेडल टैली की शुरुआत की है.

मैरी कॉम ने ट्वीट किया, "बधाई मीराबाई चानू, एक दूसरे को गले लगाकर काफी खुश और भावुक हूं. एक प्राउड मणिपुरी और भारत एक फाइटर एक ही फ्रेम में.'' मैरी कॉम ने अपने ट्वीट के साथ तीन फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें वे चानू से गले मिलते हुए दिखाई दे रही हैं.

बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में अपने चार सफल प्रयासों के दौरान मीराबाई चानू ने कुल 202 किलोग्राम (स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम) उठाया. चीन की झिहुई होउ ने कुल 210 किलोग्राम के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक में नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. वहीं, तीसरे नंबर पर रहने वालीं इंडोनेशिया की विंडी केंटिका आइसा ने कुल 194 किलोग्राम के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया.

Congratulations @mirabai_chanu . Emotional and happy to embrace each other. A proud Manipuri and a fighter for India in one frame. @NBirenSingh pic.twitter.com/5qrfbDervF