ऐतिहासिक जीत के बाद बोलीं कैप्टन रानी, ‘हमने जी जान लगा दी, जीत पर यकीं ही नहीं हो रहा’

भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian Women Hockey Team) ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo 2020) के क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया है. महिला हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मेडल की उम्मीद बरकरार है. टीम इंडिया की इस जीत पर हर कोई खुश है और देश की बेटियों को बधाई दे रहा है.



टीम इंडिया की कप्तान रानी रामपाल ने जीत के बाद कहा कि मुझे अपनी पूरी टीम पर गर्व है, हमने एक-दूसरे से कहा था कि हम जान लगा देंगे और हमने वही किया, जिसने हमें नतीजा दिया है. रानी ने कहा कि जब हम जीते तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, आज हर कोई हमारे लिए ताली बजा रहा है.

Watch Gurjit Kaur's brilliant drag flick that led #IND to a 1-0 win over #AUS in an epic quarter-final