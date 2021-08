चक दे इंडिया: ओलंपिक में भारत की बेटियों का कमाल, झूम उठा देश, पढ़ें लोगों का रिएक्शन

टोक्यो ओलंपिक 2020 (Tokyo Olympics 2020) में भारत की महिला हॉकी टीम (Indian Women Hockey Team) ने इतिहास रच दिया है. सोमवार सुबह (भारतीय समयानुसार) खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया.

देश की बेटियों की इस कामयाबी पर हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है, ट्विटर पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अन्य बड़े नेताओं द्वारा महिला टीम को बधाई दी गई है.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा कि महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है. पहली बार हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं. 130 करोड़ लोग देश की महिला हॉकी टीम के साथ हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि टीम इंडिया के प्रदर्शन पर हर किसी को गर्व है. कुछ जीत बहुत यादगार होती हैं, आपको खेलते हुए देखना हमारे लिए बेहतरीन अनुभव है.

Splendid Performance!!!



Women’s Hockey #TeamIndia is scripting history with every move at #Tokyo2020 !



We’re into the semi-finals of the Olympics for the 1st time beating Australia.



130 crore Indians 🇮🇳 to the

Women’s Hockey Team -

“we’re right behind you”! pic.twitter.com/vusiXVCGde