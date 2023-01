Rafael Nadal Australian Open: वर्ल्ड नंबर-2 राफेल नडाल उलटफेर का शिकार, दूसरे दौर में 65वीं रैंकिंग के प्लेयर ने हराया

Rafael Nadal Australian Open 2023: साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. यह उलटफेर दुनिया के नंबर-2 टेनिस प्लेयर राफेल नडाल के साथ हुआ, जो उनके फैन्स के लिए भी बेहद निराशाजनक रहा. नडाल दूसरे दौर में ही हारकर बाहर हो गए हैं.

37 साल के स्पेनिश स्टार नडाल को अमेरिका के मैकेंजी मैक्डोनाल्ड (Mackenzie Mcdonald) ने हराकर बाहर किया है. बड़ी बात है कि 27 साल के मैकेंजी इस समय एटीपी वर्ल्ड रैंकिंग में 65वें नंबर पर हैं. जबकि स्पेनिश स्टार नडाल नंबर-2 प्लेयर हैं.

मैकेंजी-नडाल के बीच 2 घंटे और 32 मिनट चला मैच

नडाल के नाम सबसे ज्यादा 22 सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी है. ऐसे में 36 साल के नडाल के लिए यह बड़ा झटका है. मैकेंजी और नडाल के बीच दूसरे दौर का यह मुकाबला 2 घंटे और 32 मिनट तक चला, जिसमें मैकेंजी ने लगातार तीन सेटों में 6-4, 6-4, 7-5 से हराकर नडाल को बाहर किया.

इसी के साथ नडाल का फिलहाल 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया. साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में नडाल पहली सीड के प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे. जबकि मैकेंजी अनसीड थे. बता दें कि मैच के शुरुआत में नडाल ने शानदार खेल दिखाया था और बढ़िया लय में नजर आ रहे थे.

