मोदी समर्थकों के निशाने पर क्यों हैं टेनिस लीजेंड मार्टिना नवरातिलोवा?

Martina Navratilova tweet: अमेरिका की लीजेंड टेनिस खिलाड़ी रहीं मार्टिना नवरातिलोवा को लेकर भारत के सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. मार्टिना द्वारा 10 अक्टूबर को किए गए एक ट्वीट पर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने भारत की राजनीति को लेकर कमेंट किया था.

इसी के बाद भारत में वह भाजपा और पीएम मोदी के समर्थकों के निशाने पर आ गईं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया था, जिसपर रिएक्शन देते हुए मार्टिना ने लिखा कि “और ये है मेरा अगला जोक.”



दरअसल, हाल ही में अमित शाह ने संसद टीवी को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई तानाशाह नहीं हैं, बल्कि उनके जैसा लोकतांत्रिक नेता देश में नहीं हुआ है. अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी अपना हर फैसला सलाह लेने और सभी की सुनने के बाद ही करते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जुड़ी एक खबर को अमेरिकी टेनिस लीजेंड मार्टिना नवरातिलोवा रिट्वीट किया और उसपर कमेंट किया. फिर क्या भारत में इसको लेकर विवाद शुरू हो गया, बड़ी संख्या में लोगों द्वारा मार्टिना का विरोध किया गया.

मार्टिना नवरातिलोवा के इस ट्वीट पर कई तरह के रिप्लाई आए, एक यूज़र ने लिखा कि अब मैं ऐसा कोई भी मैच नहीं देखूंगा, जिसमें वो होंगी. ग्रैंड स्लैम से जुड़े सभी पास कैंसिल कर रहा हूं, WTA टूर को एक बहुत बड़ा झटका है. इस ट्वीट पर भी मार्टिना ने रिएक्ट किया और स्माइली ट्वीट की.

That's it!! I will no longer watch any tennis match featuring her. Canceling my yearly pass to all 4 grand slams. What a major loss to the WTA tour. — AbuAyra (@NamBiz) October 10, 2021

Bhakts pls leave Martina Hingis & Martina Trevisan alone.. they got nothing to do with this ! — IIIIIIIIIll (@_NairFYI) October 10, 2021



जबकि कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि जब आप कोर्ट पर थीं तब आपके प्रति जो सम्मान था, वह अब और भी बढ़ गया है. जबकि कुछ यूज़र्स ने लिखा कि अब आईटी सेल द्वारा बॉयकॉट मार्टिनी ट्रेंड करवाया जाएगा. जबकि कुछ ने लिखा कि ये आपके बैकहैंड शॉट में से एक है.

My respect for you has grown much higher .. You were always a champion on court and now you are champion off court as well . 🙏🏼🙌🏼 — Parikshit Pathak 🇮🇳 (@meparikshit) October 10, 2021



आपको बता दें कि मार्टिना नवरातिलोवा टेनिस के दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक रही हैं, 70 और 80 के दशक में उन्होंने महिला टेनिस की दुनिया में राज़ किया. मार्टिना ने अपने पूरे करियर में 167 टेनिस टाइटल जीते हैं, इनमें 18 ग्रैंड स्लैम, 31 अन्य बड़े टूर्नामेंट और कई मिक्सड डबल्स टूर्नामेंट भी शामिल हैं.