AUS Open में उठा लापता चीनी टेनिस प्लेयर का मुद्दा, टी-शर्ट पर लिखा- कहां है पेंग शुआई

साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जा रहा है. शनिवार (29 जनवरी) को महिलाओं के सिंगल्स फाइनल में एश्ले बार्टी ने बाजी मारी और पहली बार यह खिताब जीता. इसी फाइनल मैच के दौरान स्टेडियम में फैंस के बीच कुछ टी-शर्ट भी बांटी गईं, जिस पर लिखा था- पेंग शुआई कहां है?,

ऑर्गनाइजर्स ने कार्यकर्ताओं को 1000 टीशर्ट तैयार कर फैंस के बीच फ्री बांटने का ऑर्डर दिया था. यह चीनी सरकार के खिलाफ एक तरह से विरोध जताने का तरीका भी था. यह बात खुद ऑर्गनाइजर्स में से एक अधिकारी Drew Pavlou ने कही है.

चीनी सरकार के दबाव में आए बगैर पेंग शुआई आजादी से बोल सकें

Drew Pavlou ने कहा कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि पेंग शुआई अपनी बात रखने के लिए आजाद रहें. हम चाहते हैं कि पेंग शुआई दुनिया में कहीं भी आ-जा सकें. वे कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बगैर चीनी सरकार के दबाव में आए अपनी आजादी से कुछ भी कह सकें. बता दें कि फाइनल मैच शुरू होने के बाद ब्रॉडकास्टर चैनल ने टीशर्ट पहने लोगों समेत भीड़ पर कम ही फोकस किया था. ऐसे में प्रदर्शन के लिए टीशर्ट पहने लोग कम ही दिखाई दिए. हालांकि, फोटोग्राफर्स ने अपने फोटोज में उन्हें कैद कर लिया.

One thousand shirts - you’ll no doubt see them on the broadcast tonight - asking Where is Peng Shuai? A protest that has gathered momentum since Tennis Australia tried to ban these shirts in week 1 of the @AustralianOpen pic.twitter.com/bXmBqmnjyM