Saina Nehwal tweet: जिला पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत की योगी सर को बधाई, साइना नेहवाल का ट्वीट

Saina Nehwal on UP Zila Panchayat Election: बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल (Saina Nehwal) ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों (Zila Panchayat Election) में शानदार जीत के लिए बधाई दी है. साइना नेहवाल ने ट्वीट कर कहा कि 'प्रचंड जीत' के लिए दिल से बधाई, योगी आदित्यनाथ सर.

साइना नेहवाल का ट्वीट

बैडमिंटन चैंपियन ने अपने ट्वीट में लिखा कि 'यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ सर.' बता दें कि साइना ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल जनवरी में ही बीजेपी को ज्वाइन किया किया था.

Hearty congratulations for thumping victory in Zila Panchayat Chairperson election in UP @myogiadityanath sir 🙏🙏 #ZilaPanchayatElectionUP2021