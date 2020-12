NZ vs PAK: रिजवान की जोरदार बल्लेबाजी, आखिरी T20 में न्यूजीलैंड हारा

विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की 89 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी. न्यूजीलैंड की टीम शुरुआती दोनों मैच जीत कर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी.

इस जीत से हालांकि 26 दिसंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा. बाबर आजम की गैरमौजूदगी में इस सीरीज में पारी का आगाज कर रहे रिजवान ने 59 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्के की मदद से टी20 इंटरनेशनल का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया. उनका पिछला उच्च स्कोर नाबाद 33 रन था.

A six and a win 🔥 🔥 🔥



Iftikhar Ahmed pulls a short ball from Kyle Jamieson for a six and Pakistan seal a tense four-wicket win!



How good was that run-chase? pic.twitter.com/SZ6ycJNfjf