... जब तीन साल पहले युवा जांबाजों ने रचा था इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल

तीन साल पहले तीन फरवरी का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार बन गया... इसी दिन भारत ने चौथी बार अंडर-19 का क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया. पृथ्वी शॉ की कप्तानी में भारतीय शेरों ने फाइनल में कंगारूओं को चारों खाने चित कर दिया था.

3 फरवरी 2018 को न्यूजीलैंड के माउंट माउंगानुई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से मात दी थी. भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 216 रनों पर समेटकर बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया. उसके बाद मनजोत कालरा ने 101 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को रिकॉर्ड चौथी बार अंडर-19 विश्व कप की बादशाहत दिला दी.

फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जेसन संघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 47.2 ओवरों में 216 रनों पर ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोनाथन मेरलो ने सर्वाधिक 76 रन बनाए, जबकि परम उप्पल ने 34 रन बनाए. भारत की ओर से कमलेश नागरकोटी, ईशान पोरेल, शिवा सिंह और अनुकूल रॉय ने 2-2 विकेट निकाले.

