IPL: आज मुंबई को राजस्थान की चुनौती, प्लेइंग XI में RR कर सकती है बदलाव

आईपीएल के 13वें सीजन के 20वें मुकाबले में मंगलवार को अबु धाबी में मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. मुंबई इंडियंस शानदार फॉर्म में है, जबकि राजस्थान रॉयल्स टीम अपने अभियान को ढर्रे पर लाने के लिए वह प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

MI vs RR : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 20 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. दोनों टीमें 10-10 मैच जीतकर बराबरी पर हैं.

शारजाह में बल्लेबाजों की मददगार पिच पर शानदार शुरुआत करने के बाद दुबई और अबु धाबी में रॉयल्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पहले दो मैच वाले फॉर्म को वे दोहरा नहीं सके. दूसरी ओर मुंबई ने पिछले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से मिली हार के बाद गत चैम्पियन टीम ने शानदार वापसी की. उसने किंग्स इलेवन पंजाब को 48 और सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हराया.

मुंबई के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही है और उसके सभी खिलाड़ियों ने समय पर योगदान दिया. कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में हैं, जबकि क्विंटन डिकॉक ने फॉर्म में वापसी की. कीरोन पोलार्ड अच्छा खेल रहे हैं, जबकि ईशान किशन और हार्दिक पंड्या भी मैच विनर साबित हो रहे हैं. तेज गेंदबाज जेम्स पेटिंसन, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ड ने उम्दा खेल दिखाया है.

📹 Exclusive: Get in the #MI dressing room with us and know what happens post a game of cricket 🏏#OneFamily #MumbaiIndians #Dream11IPL pic.twitter.com/kNAB0YzpX5 — Mumbai Indians (@mipaltan) October 5, 2020

दूसरी ओर रॉयल्स को इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स की कमी बुरी तरह खली है, जो पृथकवास पूरा करने के बाद 11 अक्टूबर के बाद ही उपलब्ध होंगे. जोस बटलर (तीन मैच में 47 रन) और जयदेव उनादकट (चार मैचों में एक विकेट) का खराब फॉर्म टीम को बुरी तरह खला है.

युवा रियान पराग भी नहीं चल सके हैं. ऐसे में कप्तान स्टीव स्मिथ उन्हें बाहर रखकर यशस्वी जायसवाल को मौका दे सकते हैं. गेंदबाजी में उनादकट पावरप्ले या डेथ ओवरों में नहीं चल पा रहे हैं, जिससे टॉम कुरेन और जोफ्रा आर्चर पर दबाव बढ़ गया है. स्मिथ इन हालात में वरुण आरोन या कार्तिक त्यागी को उतार सकते हैं.

टीमें इस प्रकार हैं -

मुंबई इंडियंस

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स पेटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मिशेल मैक्लेनघन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डि कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट.

राजस्थान रॉयल्स

जोस बटलर, बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, एंड्रयू टाई, कार्तिक त्यागी, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), अंकित राजपूत, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडेय, महिपाल लोमरोर, ओसाने थॉमस, रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल अनुज रावत, आकाश सिंह, डेविड मिलर, मनन वोहरा, शशांक सिंह, वरुण आरोन, टॉम कुरेन, रॉबिन उथप्पा, अनिरुद्ध जोशी, जोफ्रा आर्चर.