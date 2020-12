कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक को सिल्वर से करना पड़ा संतोष

अंशु मलिक 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक के साथ बेलग्रेड में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान रहीं. जूनियर वर्ग में पहचान बनाने के बाद सीनियर वर्ग में खेल रही अंशु ने इस स्तर पर तीन टूर्नामेंटों में अपना तीसरा पदक जीता है. बुधवार रात को हुए खिताबी मुकाबले में अंशु को मालदोवा की अनास्तासिया निचिता के खिलाफ 1-5 से हार झेलनी पड़ी.

अंशु ने इसी साल दिल्ली में एशियाई चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता था, जबकि जनवरी में रोम में मातियो पेलिकोन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया था. अंशु ने 57 किग्रा वर्ग में विश्व चैम्पियनशिप की पदक विजेता पूजा ढांडा और अनुभवी सरिता मोर की मौजूदगी के बावजूद इस वर्ग में अपना दावा मजबूत किया है.

