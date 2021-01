NZ vs PAK: विलियमसन की लगातार तीसरी सेंचुरी, बढ़त के करीब न्यूजीलैंड

कप्तान केन विलियमसन के लगातार तीसरे शतक और हेनरी निकोल्स के साथ उनकी 215 रनों की अटूट साझेदारी से न्यूजीलैंड ने मजबूती हासिल कर ली. कीवी टीम दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन सोमवार को क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करने के करीब पहुंच गई.

विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 251 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 129 रन बनाए थे. वह दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 112 रनों पर खेल रहे थे, जिससे न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी का स्कोर तीन विकेट पर 286 रनों तक पहुंचाया.

न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के पहली पारी के 297 रनों से अब केवल 11 रन दूर है. निकोल्स ने भी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखा है और वह 89 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 174 और पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 56 रन बनाए थे.

STUMPS!



An incredible effort from Kane Williamson and Henry Nicholls, who have put New Zealand in a position of strength after day two.#NZvPAK SCORECARD ▶️ https://t.co/eVFtwym5wg pic.twitter.com/vPOu1msJHx