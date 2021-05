संजना के बर्थडे पर बुमराह ने लिखा खास मैसेज, शेयर की रोमांटिक तस्वीर

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन गुरुवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर बुमराह ने संजना के नाम प्यार भरा संदेश लिखा. साथ ही बुमराह ने संजना संग एक रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की.

इस तस्वीर में बुमराह को संजना किस कर रही हैं. यह जन्मदिन संजना के लिए बहुत खास है, क्योंकि शादी के बाद पहली बार वह जन्मदिन मना रही हैं. बुमराह ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'उस इंसान को बधाई, जो हर रोज मेरा दिल जीतता है. तुम मेरी हो. मैं तुमसे प्यार करता हूं.'

Happy birthday to the person who steals my heart everyday. You’re my person, I love you. ❤ pic.twitter.com/4QuIPUL1kX