IPL: लगातार जीत से मजबूत हुए धोनी के धुरंधर, SRH रोक पाएगा 'विजय रथ'?

आईपीएल के 14वें सीजन के 23वें मैच में बुधवार को दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. पहला मैच गंवाने के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली चेन्नई की टीम सनराइजर्स के खिलाफ बुलंद हौसले के साथ उतरेगी. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम ने पहला मैच गंवाने के बाद शानदार वापसी की. उसने लगातार चार मैच जीते हैं और अब उसे नए स्थल फिरोजशाह कोटला मैदान पर भी विजय अभियान जारी रखने की उम्मीद रहेगी. चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स की टीम पांच मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है.

ONE. @RCBTweets won today's game by 1 run and with that have also moved to the No. 1 spot again. #DC are at 3rd spot. https://t.co/NQ9SSSBbVT #DCvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/DaI1B43Cyz