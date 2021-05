माइकल स्लेटर के निशाने पर PM, बोले- भारत में मौजूद हर ऑस्ट्रेलियाई का डर असली है

कमेंटेटर माइकल स्लेटर ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर निशाना साधा है. मॉरिसन ने भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अपने देशवासियों को भारत से स्वदेश लौटने की अनुमति नहीं दी है. पीएम मॉरिसन के इस फैसले से स्टेलर काफी नाराज चल रहे हैं.

बुधवार को स्लेटर ने ट्वीट कर लिखा, 'मानवीय संकट के मुद्दे पर किसी प्रधानमंत्री का पर्दाफाश करना काफी अद्भुत है. भारत में मौजूद हर ऑस्ट्रेलियाई का डर और घबराहट असली है. आपका यहां प्राइवेट जेट से आना कैसा रहेगा, ताकि आप सड़कों पर पड़ी लाशों को देख सकें.'

Amazing to smoke out the PM on a matter that is a human crisis. The panic, the fear of every Australian in India is real!! How about you take your private jet and come and witness dead bodies on the street!

माइकल स्लेटर हाल में आईपीएल के बायो बबल को छोड़कर मालदीव चले गए थे. मालदीव पहुंचने से पहले भी स्लेटर ने ट्विटर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भारत से अपने देशवासियों को स्वदेश वापसी की अनुमति नहीं देने के लिए आड़े हाथों लेते हुए इसे अपमानजनक बताया था.

स्लेटर ने ट्वीट किया था, ‘यदि हमारी सरकार को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा की परवाह है, तो वह हमें स्वदेश लौटने की अनुमति देगी. यह अपमानजनक है. किसी भी अनहोनी के लिए आप जिम्मेदार होंगे प्रधानमंत्री. हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का आपने साहस कैसा किया. आप कैसे पृथकवास प्रणाली को सुलझाते हैं. मुझे आईपीएल में काम करने के लिए सरकार ने अनुमत दी थी और अब सरकार नजरअंदाज कर रही है.’

If our Government cared for the safety of Aussies they would allow us to get home. It's a disgrace!! Blood on your hands PM. How dare you treat us like this. How about you sort out quarantine system. I had government permission to work on the IPL but I now have government neglect