IND vs ENG: चेन्नई में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया, शास्त्री ने खिलाड़ियों में भरा जोश

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी हो रही है. कोरोना महामारी के कारण मैच नहीं खेले जा रहे थे. शुक्रवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम मंगलवार को नेट प्रैक्टिस के लिए उतरी.

बीसीसीआई ने मंगलवार को तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें भारतीय खिलाड़ी गोल घेरे में खड़े हैं और मुख्य कोच रवि शास्त्री टीम को संबोधित कर रहे हैं.

Day 1 of our nets session in Chennai and it is Head Coach @RaviShastriOfc who welcomes the group with a rousing address. #TeamIndia #INDvsENG pic.twitter.com/eueKznxrMa