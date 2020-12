पिंक टेस्ट: विराट ब्रिगेड का ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज, गुलाबी गेंद से होगी टक्कर

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी ‘निडर’ टीम गुरुवार को एडिलेड में शुरू होने वाले पहले डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए तैयार है. गुलाबी गेंद के क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है. ऐसे में टीम इंडिया सही प्लेइंग इलेवन का चयन करना चाहेगी, जबकि मेजबान टीम के कई खिलाड़ी चोटों की समस्या से जूझ रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कारोबारी कैरी पैकर ने 1970 के दशक में चैनल नाइन पर अपनी ‘विश्व सीरीज दिन-रात्रि टेस्ट मैचों’ को प्रमोट करते हुए एक शानदार कैप्शन दिया था, ‘बिग ब्वॉएज प्ले एट नाइट (शीर्ष खिलाड़ी रात में खेलते हैं).’

यहां तक कि 2020 में भी सीरीज के लिए इससे उचित कैप्शन नहीं मिल सकता, जिसमें कोहली की शानदार बल्लेबाजी का सामना स्टीव स्मिथ की रन जुटाने की निरंतरता से हो, जिसमें चेतेश्वर पुजारा के क्रीज पर टिके रहने की जिद को युवा मार्नस लाबुशेन चुनौती दें और यह सब एडिलेड ओवर में दूधिया रोशनी में खेले जाने वाले मुकाबले में होगा.

