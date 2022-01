WWE Latest Episode: WWE में Ronda Rousey की 3 साल बाद वापसी, आते ही 5 रेसलर्स को हराया

WWE Latest Episode: WWE फैन्स के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. वुमेन्स रेसलिंग की लीजेंड Ronda Rousey की एक बार फिर रिंग में वापसी हुई है. WWE के Royal Rumble एपिसोड में Ronda Rousey वापस आईं और अपने पहले ही मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की.



शनिवार को खेले गए मुकाबले में Ronda Rousey ने मौजूदा चैम्पियन Charlotte Flair को मात दी. खास बात ये है कि Ronda Rousey सोमवार को होने वाले RAW के इवेंट में भी दिखाई देंगी.



Ronda Rousey की वापसी कई दूसरे रेसलर्स को पसंद नहीं आई, यही वजह है कि Alexa Bliss के एक ट्वीट पर बवाल हो गया. Alexa Bliss ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और इसे एक ‘सरप्राइज़’ बताया.

The Baddest Woman on the Planet is headed to #WrestleMania !!! #RoyalRumble @RondaRousey pic.twitter.com/9fWa9ZXDgC



लेकिन जब Ronda Rousey के फैन्स ने गुस्सा उतारना शुरू किया तो Alexa को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा. बाद में उन्होंने समझाया कि वह क्यों सरप्राइज़ बता रही थीं. बता दें कि ये तीन साल बाद हि जब Ronda Rousey ने WWE में अपनी वापसी की है.

THE ROWDY ONE IS BACK.@RondaRousey is in the #RoyalRumble Match!!! pic.twitter.com/qUEHGwMlhn