सब कुछ भूल गए लेकिन पद्मश्री नहीं मिला ये नहीं भूले 86 साल के पहलवान उदयचंद.. नातिन ने PM मोदी से की ये अपील

ऑस्ट्रेलिया से एक आठ साल की बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने नाना और देश के जाने माने पहलवान उदयचंद को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की गुहार लगाई है. बच्ची का नाम नायरा कुंडू है. बता दें, पहलवान उदयचंद देश के पहले अर्जुन अवार्डी हैं और तीन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. टोक्यो और मैक्सिको ओलंपिक में वो भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं. इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके हैं. उदयचंद पिछले कई सालों से भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड पाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन अब तक उनकी किसी ने कई सुध नहीं ली.

नातिन ने की अपने नाना के लिए पीएम मोदी से अपील

पहलवान उदयचंद की नातिन नायरा कुंडू अपने माता पिता के साथ आस्ट्रेलिया में रहती हैं. उन्होंने अपने नाना पहलवान उदयचंद को सम्मान दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से उन्हें पद्मश्री सम्मान देने की गुहार लगाई है. साथ ही उन्होंने अपने नाना की उपलब्धियों का जिक्र भी वीडियो में किया है. 86 साल के उदयचंद का जन्म 23 जून 1935 में हरियाणा के जांडली गांव में एक किसान परिवार हुआ था. उदयचंद लाइट वेट में विदेशी धरती पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले देश के पहले पहलवान हैं.

देश के लिए खेले तीन ओलंपिक

साल 1960 रोम, 1964 टोक्यो और 1968 मैक्सिको में ओलंपिक गेम्स में उदयचंद ने देश का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा साल 1961 जापान के योकोहाम में वो लाइट वेट में कांस्य पदक जीतकर विदेशी धरती पर कुश्ती में पहला पदक जीतने वाले भारतीय बने. उन्होंने 1962 जकार्ता इंडोनेशिया एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल हासिल किए. 1970 में स्कॉटलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता. उदयचंद साल 1958 से लेकर 1970 तक 12 सालों तक नेशनल चैंपियन रहे.

