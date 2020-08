चैम्पियंस लीग: फाइनल में पहुंचा बायर्न म्यूनिख, PSG से होगा मुकाबला

जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए यूईएफए चैम्पियंस लीग 2020 के फाइनल में जगह बना ली. सेमीफाइनल में उसने लियोन को 3-0 से हराया. क्वार्टर फाइनल में उसने स्पेनिश क्लब बार्सिलोना को 8-2 से करारी मात दी थी.

पांच बार की चैम्पियन बायर्न म्यूनिख (1974, 1975, 1976, 2001, 2013) ने शुरू से ही दबाव बरकरार रखा. टीम को 18वें मिनट में इसका फायदा भी मिल गया. सर्ज नाबरी ने गोल दागकर टीम को बढ़त दिला दी. इसके 15 मिनट बाद ही नाबरी ने दूसरा गोल कर दिया.

