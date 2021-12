Neeraj Chopra:...जब नीरज चोपड़ा ने छोटे बच्चों को सिखाया जैवलिन थ्रो, PM मोदी ने दिया ये रिएक्शन

ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपने काम से प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गजों का दिल जीत लिया है. दरअसल, नीरज चोपड़ा हाल ही में अहमदाबाद पहुंचकर स्कूल के बच्चों से मिले. यहां उन्होंने बच्चों को जैवलिन थ्रो सिखाया. साथ ही खेल और फिटनेस के प्रति जागरुक भी किया. टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था, नीरज ने 87.58 मीटर तक भाला फेंका था और गोल्ड जीत लिया था.

नीरज चोपड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्शन दिया. उन्होंने कहा कि युवा छात्रों के बीच जाकर उन्हें खेल और फिटनेस के प्रति जागरुक करना. यह नीरज चोपड़ा द्वारा शानदार पहल है. ये ट्विटर थ्रेड आपको खुश कर देगी. आइए इसी मुहिम को बरकरार रखें और युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करें.

नीरज ने तीरंदाजी भी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन वीडियो को रिट्वीट किया. एक वीडियो में नीरज चोपड़ा बच्चों को जैवलिन थ्रो सिखाते दिख रहे हैं. यह वीडियो अहमदाबाद के संस्कारधाम के हैं. दूसरे वीडियो में नीरज चोपड़ा तीरंदाजों से मिले. इसमें वे खुद भी तीरंदाजी करते दिख रहे हैं. इस दौरान नीरज ने बच्चों से बात की और उन्हें मोटिवेट भी किया.

This thread will make you happy. Let us keep up the momentum and inspire our youth to shine on the games field. https://t.co/1lWgRitoZP

पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी

संस्कारधाम में बच्चों से मिलने के बाद नीरज ने भी एक ट्विट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि संस्कारधाम में पहुंचकर बच्चों से मिलना शानदार दिन रहा. उनके साथ खेलना, उनसे बात करना और उन्हें खेल, एक्सरसाइज, डाइट और फिटनेस क्यों जरुरी है, यह बताना शानदार रहा. यह देखकर खुशी हुई कि स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलों को भी बराबरी से महत्व दिया जाता है.

This is a great initiative by @Neeraj_chopra1, to go among young students and motivate them on sports and fitness.



Such efforts will increase curiosity towards sports and exercising. https://t.co/CPlKE1hXJg