Commonwealth Games 2022: कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज जीतकर तेजस्विन शंकर ने उतारी क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की नकल, लेटकर दिखाया मेडल

Commonwealth Games 2022: इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय प्लेयर्स मेडल पर दांव आजमा रहे हैं. बुधवार (3 अगस्त) को टूर्नामेंट के छठे दिन भारत ने एक सिल्वर समेत कुल 5 मेडल जीते. इनमें भारत के तेजस्विन शंकर ने भी अपना दम दिखाया.

तेजस्विन ने यह उपलब्धि हाई जंप में हासिल की. उन्होंने हाई जंप में तीसरे नंबर पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इसके बाद तेजस्विन ने मेडल हासिल किया और उसके बाद भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के अंदाज में जश्न मनाया.

तेजस्विन मेडल लेने के बाद जमीन पर ही चहल के अंदाज में लेट गए और अपने ब्रॉन्ज कैमरे में दिखाया. इस दौरान उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी. बता दें कि इस तरह का जश्न लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल कई बार मैदान पर मना चुके हैं. जमीन पर लेटकर जश्न मनाने का चहल का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होता रहा है.

चहल का यह अंदाज काफी वायरल होता रहा है

दरअसल, सबसे पहले 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबले के दौरान युजवेंद्र चहल बाउंड्री पर इसी पोजिशन में बैठकर आराम कर रहे थे. तब उनकी यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी. उसके बाद चहल ने कई मौकों पर इसी अंदाज में बैठकर जश्न भी मनाया.

तीन साल बाद यानी आईपीएल 2022 सीजन में भी जब चहल ने हैट्रिक ली थी, तब उन्होंने कुछ इसी अंदाज में बैठकर जश्न मनाया था. इस सीजन में चहल राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेले. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ हैट्रिक ली थी.

