Sunil Chhetri: फोटो के लिए राज्यपाल ने सुनील छेत्री को किया साइड, भड़क उठे फैन्स, Video

कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में रविवार को खेले गए डूरंड कप के फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु एफसी की जीत हुई. बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप का यह खिताब अपने नाम किया. लेकिन इस मैच से ज्यादा चर्चा एक वीडियो ने बटोरी जो मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी का है.



मैच के बाद जब ट्रॉफी दी जा रही थी उस वक्त बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री मंच पर मौजूद थे. इसके बाद फोटो सेशन हुआ यहां का ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल. गणेशन फोटो खिंचवाते वक्त सुनील छेत्री को साइड करते हुए नज़र आ रहे हैं. बस वीडियो का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसपर फैन्स आग बबूला हो गए हैं.



यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें फैन्स ने राज्यपाल की आलोचना की है. सिर्फ फैन्स ही नहीं बल्कि कई सेलेब्रिटी ने भी इसपर कमेंट किया है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि यह शर्मनाक है.

