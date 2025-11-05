scorecardresearch
 

Sangram Singh: 40 की उम्र में इस पहलवान ने रचा इतिहास, LFL में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय फाइटर

Sangram Singh: भारतीय MMA फाइटर संग्राम सिंह ने त्बिलिसी में अपने शानदार डेब्यू के बाद यूरोप के प्रीमियर MMA प्लेटफॉर्म लेवल्स फाइट लीग (LFL) पर धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने हकीम त्राबेलसी को हराया .

लेवल्स फाइट लीग में मैच जीतने के बाद संग्राम स‍िंह (Photo: ITG)
लेवल्स फाइट लीग में मैच जीतने के बाद संग्राम स‍िंह (Photo: ITG)

Sangram Singh LFL:  भारत के मशहूर रेसलर और MMA (Mixed martial arts) फाइटर बन चुके संग्राम सिंह ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. उन्होंने यूरोप की प्रतिष्ठित लेवल्स फाइट लीग (LFL) में जीत दर्ज की है, ऐसा करने वाले वो भारतीय फाइटर हैं.

एम्स्टर्डम के मीडिया हैवेन में रव‍िवार को हुए इस मुकाबले में संग्राम का सामना ट्यूनीशिया के हकीम त्राबेलसी से हुआ, जो 33 साल के अनुभवी MMA स्ट्राइकर और रेसलर हैं और लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे.

संग्राम ने हकीम के ख‍िलाफ शुरू से इस मुकाबले में दबदबा बनाए रखा. उन्होंने बेहतरीन रेसलिंग कंट्रोल, पोजिशनल समझ और सटीक स्ट्राइकिंग का प्रदर्शन किया. अपने रेसलिंग अनुभव का फायदा उठाते हुए संग्राम ने त्राबेलसी के स्ट्राइकिंग अटैक्स को न्यूट्र‍िलाइज कर दिया.

क्लिंच व बॉडी-लॉक पोजिशन के जरिए मैच की रफ्तार को नियंत्रित किया. संग्राम ने शांत रहकर प्रतिद्वंद्वी को पहले हमला करने दिया और फिर सटीक काउंटर अटैक कर बढ़त बनाए रखी.
 

दूसरे राउंड में संग्राम ने निर्णायक मौके पर बार-आर्म चोक सबमिशन (जो रियर नेकेड चोक का एक वेरिएशन है) को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया, जिससे त्राबेलसी को तुरंत टैप आउट करना पड़ा. 
यह जीत संग्राम सिंह की यूरोप में दूसरी बड़ी MMA सफलता है. इससे पहले उन्होंने त्बिलिसी (जॉर्जिया) में हुए गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप में अपने डेब्यू फाइट में पाकिस्तानी फाइटर अली रजा नासिर को महज 90 सेकंड में हराया था. उस जीत से वे प्रोफेशनल MMA में जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने थे, जिसने भारतीय कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए वैश्विक स्तर पर एक नया अध्याय खोला.

40 वर्ष के संग्राम सिंह ने इस जीत के बाद aajtak.in से कहा- यह जीत हर उस भारतीय युवा की है जो दुनिया के मंच पर अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखता है. लेवल्स फाइट लीग ने मुझे यूरोप में भारतीय जज्बा और हिम्मत दिखाने का मौका दिया. मैं चाहता हूं कि मेरी जर्नी देश के युवाओं को अपने सपनों के पीछे लगन और साहस के साथ दौड़ने की प्रेरणा दे.

वहीं उनके कोच कोच भुवनेश कुमार ने कहा-मैं संग्राम पर बेहद गर्व महसूस करता हूं. हकीम त्राबेलसी जैसे कठिन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ संग्राम ने शानदार अनुशासन दिखाया. उन्होंने जरूरत पड़ने पर डिफेंसिव रहते हुए अपने रेसलिंग स्किल्स से मैच को नियंत्रित किया. यह लड़ाई संग्राम के खास फाइटिंग स्टाइल को दिखाती है. 

क्या है LFL (लेवल्स फाइट लीग)
लेवल्स फाइट लीग (LFL) नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की एक मशहूर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) लीग है. यह यूरोप में तेजी से लोकप्रिय हो रही है और अब वहां की सबसे बड़ी MMA लीगों में गिनी जाती है.

संग्राम ने बताया क‍ि एक फाइट में 5-5 म‍िनट के 3 राउंड होते हें. एम्सटर्डड में कुल मिलाकर LFL में कुल मिलाकर 11 फाइट हुई थीं, जिसमें 7 पुरुषों की और 4 महिलाओं की थीं. 

 

