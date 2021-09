उन्मुक्त चंद का अमेरिकी क्रिकेट में धमाल, शतकीय पारी में बरसाए चौके-छक्के 

अपनी कप्तानी में भारत को 2012 का अंडर-19 विश्व कप जिताने वाले उन्मुक्त चंद ने अब अमेरिकी क्रिकेट में धमाल मचाना शुरू कर दिया है. सोमवार को अमेरिका की माइनर लीग क्रिकेट में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की ओर से खेलते हुए उन्मुक्त चंद ने नाबाद 132 रनों की तूफानी पारी खेली. उनके इस पारी की बदौलत सेमीफाइनल मुकाबले में स्ट्राइकर्स की टीम ने ऑस्टिन एथलेटिक्स को छह विकेट से हरा दिया.

मूसा स्टेडियम (Texas) में सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स को ऑस्टिन एथलेटिक्स टीम के खिलाफ जीत के लिए 20 ओवरों में 185 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे उसने 19.3 ओवरों में ही 188 रन बनाकर फाइनल में जगह बना ली. उन्मुक्त के अलावा टीम की जीत में अन्य बल्लेबाजों का कोई खास योगदान नहीं रहा. उन्मुक्त ने अपनी इस नाबाद पारी के दौरान 69 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और सात छक्के लगाए. इस दौरान उन्मुक्त ने अपना शतक महज 52 गेंदों में पूरा कर लिया.

Great effort put by the whole team. Into the conference finals and also a very special knock today. (132* 69 balls 15 fours 7 sixes) @MiLCricket MiLCricket @usacricket pic.twitter.com/xg4mcVUBkY