SAI Corona Cases: SAI के बेंगलुरु सेंटर में फूटा कोरोना बम, 35 एथलीट्स पॉजिटिव पाए गए

भारत समेत पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. इसके साथ ओमिक्रोन का खतरा भी बेहद बढ़ गया है. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) में कोरोना बम फूटा है. एक साथ 35 भारतीय जूनियर एथलीट्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है.

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि साई के बेंगलुरु सेंटर में 35 भारतीय जूनियर एथलीट्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. यह सभी विभिन्न नेशनल इवेंट में शामिल हुए हैं.

डॉक्टरों की एक कमेटी का गठन किया

इस पूरी घटना के बाद साई ने डॉक्टरों की एक कमेटी का गठन किया है. इसके तहत सभी एथलीट्स और स्टाफ का टेस्ट कराया जाएगा. साथ ही सभी को प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जाएगा. इस पूरे मामले में अच्छी बात यह है कि संक्रमितों में कोई भी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में शामिल होने वाला एथलीट नहीं है.

साई ने 210 लोगों का टेस्ट कराया था

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि साई ने एक सिरे से 210 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया था. इसमें 175 एथलीट्स और 35 कोच शामिल थे. इस पूरे मामले में 210 लोगों में से 35 का टेस्ट पॉजिटिव आया है. संक्रमितों में से 31 में कोई लक्षण नहीं हैं. जबकि 4 में थोड़े बहुत ही लक्षण हैं. सभी को आइसोलेट कर दिया गया. किसी को भी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी.

