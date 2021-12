बेस्ट फुटबॉलर के खिताब से चूके Lewandowski ने किया कमाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड में रोनाल्डो की बराबरी की

पौलेंड के स्टार फुटबॉलर रोबर्ट लेवनडॉस्की (Robert Lewandowski) ने कमाल कर दिया है. वे इस साल से बेस्ट फुटबॉलर (Ballon d'Or) का खिताब जीतने से चूक गए, लेकिन इस बार वे इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं.

दरअसल, लेवनडॉस्की एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल के मामले में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) की बराबरी पर पहुंच गए हैं. बस एक गोल और दागते ही वे एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे.

लेवनडॉस्की ने यह उपलब्धि जर्मनी के क्लब बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हुए बुंदेसलिगा के एक मैच में हासिल की. बायर्न ने इस मैच में Wolfsburg क्लब को 4-0 से शिकस्त दी. इसी मैच में लेवनडॉस्की ने 87वें मिनट में गोल दागा था. यह मैच का चौथा गोल था.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड मेसी के नाम

एक कैलेंडर ईयर में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड अर्जेंटीना के लियोनल मेसी (Lionel Messi) के नाम दर्ज है. उन्होंने 2012 में सबसे ज्यादा 91 गोल दागे थे. तब मेसी ने अपने देश और स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के लिए गोल किए थे.

उनके बाद दूसरे नंबर पर रोनाल्डो काबिज थे, जिनकी बराबरी अब लेवनडॉस्की ने कर ली है. रोनाल्डो ने 2013 सीजन में यह उपलब्धि हासिल की थी. तब रोनाल्डो ने अपने देश पुर्तगाल के साथ स्पेनिश क्लब रियाल मैड्रिड के लिए गोल दागे थे.

Most goals in a calendar year this century:



Leo Messi—91 (2012)

Cristiano Ronaldo—69 (2013)

Robert Lewandowski—69 (2021) pic.twitter.com/f1yf7h0aP0