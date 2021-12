BCCI Vs Kohli: 'BCCI संभाल लेगा', गांगुली के बयान के बाद कोहली के सपोर्ट में उतरे फैंस

टी-20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन और विराट कोहली के वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद भारतीय क्रिकेट में हंगामा शुरू हो गया है. विराट कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फैंस भी खुलकर अपने स्टार का सपोर्ट करने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं.

दरअसल, कोहली ने टी-20 फॉर्मेट की कप्तानी से खुद ही इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया. इसी दौरान गांगुली ने कहा था कि उन्होंने कोहली से टी-20 में कप्तान बने रहने के लिए कहा था. जबकि साउथ अफ्रीका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने इस बात से इनकार कर दिया है. ऐसे में दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है.

ट्विटर पर कोहली और दादा के फैंस के बीच जंग

इस विवाद के बाद से ही ट्विटर पर हैशटैग के साथ वर्ल्ड स्टैंड विथ कोहली (#WorldStandsWithKohli) और नेशन स्टैंड विथ दादा (#NationStandsWithDada) ट्रेंड करने लगा. हालांकि इसी विवाद के बीच टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहु्ंच गई, जहां 26 दिसंबर से कोहली की कप्तानी में ही टेस्ट सीरीज खेलना है.

इस तरह ट्विटर पर आ रहे फैंस के कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा कि किंग कोहली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. दूसरे यूजर ने कोहली के लिए लिखा कि कुछ लोग आपसे नफरत करते होंगे, लेकिन कोरोड़ों फैंस हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं. वहीं, दादा के फैंस भी पीछे नहीं रहे. एक यूजर ने लिखा कि यह वही व्यक्ति है, जिसने भारतीय क्रिकेट को बदला है. वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों को बनाया है.

