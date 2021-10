Denmark Open: पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में, श्रीकांत की चुनौती हुई खत्म

स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने डेनमार्क ओपन सुपर 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार को दूसरे दौर के मुकाबले में सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगामरूगफान को 21-16, 12-21, 21-15 से हराया. चौथी वरीयता प्राप्त सिंधु को यह मुकाबला जीतने में 67 मिनट का समय लगा.

अब क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना पांचवीं सीड साउथ कोरिया की एन से-यंग से होगा. इससे पहले सिंधु ने पहले राउंड में विश्व रैंकिंग में 29वें स्थान पर काबिज तुर्की की नेसलिहान यिजिट को 21-12, 21-10 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई थी.

𝐒𝐇𝐄 𝐃𝐈𝐃 𝐈𝐓 💪🏻



In WS pre quarters reigning world champion @Pvsindhu1 defeated 🇹🇭's Busanan Ongbamrungphan 21-16, 12-21, 21-15 and moved to the quarter finals of #DenmarkOpen2021 🔥#IndiaontheRise#badminton pic.twitter.com/mbloGa8HWi