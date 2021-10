'गोल्डन ब्वॉय' नीरज चोपड़ा ने शुरू की ट्रेनिंग, सपोर्ट के लिए फैंस से ऐसा कहा

भारत के 'गोल्डन ब्वॉय' नीरज चोपड़ा दो महीने बाद ट्रेनिंग के लिए मैदान पर लौट आए हैं. इस जैवलिन थ्रोअर ने एनआईएस-पटियाला अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है. गौरतलब है कि 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद से नीरज चोपड़ा ब्रेक पर थे.

नीरज चोपड़ा ने एनआईएस-पटियाला में अपनी ट्रेनिंग की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'उसी भूख और जज्बे के साथ इस हफ्ते ट्रेनिंग पर लौट आया हूं. पिछले ओलंपिक चक्र की तरह ही शुरुआत करना शानदार है. आपके संदेशों के लिए सभी का धन्यवाद.'

Returned to training this week with the same hunger and desire as before. A #throwback to the beginning of the last Olympic cycle is a good place to start! Thank you to everyone for your messages of support. 🙏🏻 pic.twitter.com/gia4fP4SQD