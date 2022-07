Arshad Nadeem: नीरज चोपड़ा ने जहां जीता सिल्वर, PAK के अरशद नदीम ने वहां दिया अपना सीजन बेस्ट लेकिन...

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतिहास रच दिया है. नीरज चोपड़ा ने 83.13 मीटर दूर भाला फेंक कर यहां सिल्वर मेडल अपने नाम किया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में करीब दो दशक के सूखे को खत्म कर दिया. नीरज चोपड़ा भले ही गोल्ड से चूक गए हों लेकिन नंबर-2 पर रहकर भी उन्होंने इतिहास रच दिया.



नीरज चोपड़ा के साथ इस कंपटीशन में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी थे, जो टोक्यो ओलंपिक-2020 के फाइनल में भी नीरज चोपड़ा के सामने थे. अरशद नदीम ने इस टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया और कोई भी मेडल नहीं जीत पाए. फिर भी अरशद नदीम का यह इस सीजन का सबसे बेस्ट थ्रो था.



Brilliant effort earlier from Arshad Nadeem to finish 5th in the Men's Javelin at the World Athletics Championships with a throw of 86.16 metres #WorldAthleticsChampionships pic.twitter.com/VsT7iPX06D