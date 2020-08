ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार बना चैंपियन

ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना है. भारत के साथ ही इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है. दरअसल, इंटरनेट कनेक्शन में कमी के कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है.

भारत ने रविवार को शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रच दिया. ऑनलाइन हुए शतरंज ओलंपियाड में भारत पहली बार विजेता बना है. हालांकि भारत को रूस के साथ संयुक्त रूप से विजेता चुना गया है. दरअसल, रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद पूरा नहीं हो सका. जिसके कारण भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुना गया.

यह पहली बार है जब FIDE, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ने ऑनलाइन प्रारूप में ओलंपियाड का आयोजन करवाया है. इस दौरान भारतीय टीम में कप्तान विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हंपी, डी हरिका, आर प्राग्गनानंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख द्वारा फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ देश का प्रतिनिधित्व किया गया.

🇷🇺 Russia and India 🇮🇳 are co-champions of the first-ever FIDE Online #ChessOlympiad.



Tournament's website: https://t.co/bIcj0hRMek