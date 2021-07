Where to Watch Ind vs SL 3rd T20I Live Streaming: टीम इंडिया के लिए आज करो या मरो का मुकाबला, जानें, कहां, कब और कैसे देख सकेंगे लाइव

India vs Sri Lanka 3rd T-20 Live Streaming, When and where to watch IND vs SL match Live: दूसरे मैच में मिली हार के बाद टीम इंडिया के लिए आज श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और सिरीज के आखिरी टी-20 मुकाबले करो या मरो का मुकाबला होगा. भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीन मौचों की टी-20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और इसका निर्णायक मुकाबला आज खेला जाना है.

बुधवार को खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करके श्रीलंका ने सीरीज में वापसी कर 1-1 की बराबरी पर पहुंचा दिया. हरफनमौला कृणाल पंड्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के कारण भारत के 9 खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में भारत ने 6 विशेषज्ञ गेंदबाजों को उतारा जिनमें तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी शामिल थे जिनसे एक भी ओवर नहीं कराया गया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर कठिन पिच पर श्रीलंकाई स्पिनरों का सामना करते हुए पांच विकेट पर 132 रन बनाये. जवाब में आखिरी ओवर तक रोमांचक रहे मैच में श्रीलंका ने दो गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. ऐसे में आज के मुकाबले में दोनों टीमें एड़ी-चोटी का जोर लगाती नजर आएंगी.

India vs Sri Lanka 3rd T20I Time: टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच कब खेला जाएगा तीसरा टी-20 मुकाबला?



भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला 29 जुलाई यानी आज (गुरुवार) शाम 8 बजे शुरू होगा, जिसके लिए शाम 7:30 बजे टॉस होगा.

India vs Sri Lanka 3rd T20I: कहां खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला?



टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला तीसरा और निर्णायक टी-20 (T20I) मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

Where and how to watch live of IND vs SL 3rd T20I: कहां कैसे देख सकेंगे लाइव?



भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे टी-20 मुकबाले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

IND vs SL 3rd T20I live stream: कहां देख सकेंगे मैच का ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग?



भारत और श्रीलंका के बीच तीसरे टी-20 मुकबाले को जियो टीवी के ऐप पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा SonyLIV website पर भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद लिया जा सकता है.